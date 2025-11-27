Enzo Iacchetti torna a condurre Striscia la notizia il balzo in prima serata dopo l’exploit a Cartabianca

Squadra che vince non si cambia, specie se uno dei comprimari vive una nuova giovinezza televisiva. Alla guida della prossima edizione di Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, ci saranno ancora, almeno per cominciare, i due conduttori storici della trasmissione, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. A 37 anni dalla prima puntata, andata in onda il 7 novembre 1988, va però registrata una novità assoluta: l’approdo in prima serata. Mediaset ha annunciato oggi che Striscia «tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto» e che si tratterà di « cinque puntate speciali » in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Open.online