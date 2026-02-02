Sos di Confcommercio | L' energia è troppo cara per imprese commerciali turistiche e del terziario

Le imprese italiane chiedono aiuto. Confcommercio lancia l’allarme: l’energia continua a essere troppo costosa per negozi, hotel e attività del terziario. Nonostante alcuni cali nei prezzi all’ingrosso di gas ed energia elettrica nel 2025, le aziende non riescono a tirare un sospiro di sollievo. La crescita dei costi energetici mette ancora sotto pressione molti lavoratori e imprenditori, che vedono le spese salire senza riuscire a recuperare.

"Alla luce di questi dati e in vista di un nuovo intervento normativo in materia di energia, Confcommercio - spiega il presidente Augusto Patrignani - ha inviato una lettera al ministro dell’Ambiente" Esplode il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, la Cgil lancia l'allarme: "Gli ammortizzatori ordinari non bastano più" 'Cartello autocarri', Cna: "Dai giudici importanti risarcimenti per le imprese che hanno aderito all’azione risarcitoria" .🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Le bollette delle imprese del terziario in Italia sono diventate ancora più salate.

