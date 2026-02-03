Energia Pichetto | Italia rafforza sicurezza con la diversificazione

Roma, 3 feb. (askanews) – "Il settore energetico è in una fase di rapida trasformazione che porta con sé importanti criticità da risolvere, in un contesto segnato da forti modificazioni nei mercati e nelle politiche energetiche, aggravate da tensioni geopolitiche". Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, secondo quanto riporta un comunicato questa mattina a Roma all'Evento di presentazione del World Energy Outlook (Weo) 2025 dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), organizzato da Enel in collaborazione con l'agenzia e il patrocinio del Mase.

