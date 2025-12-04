Energia Pichetto | su Ets2 la Ue rischia un nuovo errore ideologico

Roma, 4 dic. (askanews) – In Europa “non si può continuare a far salire i prezzi dell’energia come fossero azioni di Borsa”, bisogna correggere l’Ets2, il meccanismo di tassazione delle emissioni alle frontiere altrimenti si rischiano “autogol” e di far risultare questo sistema “un errore ideologico”, come accaduto con il programma “Fit-for-55”. Lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo oggi alla conferenza su indipendenza energetica e Ets organizzata alla Camera dei deputati da Forza Italia. “Venti anni fa il sistema Ets ha fatto fare un percorso, ha dato uno stimolo rilevante, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, per stimolare quello che è il cambiamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

