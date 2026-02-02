Rinforzo in mediana | l’Empoli preleva Magnino dal Modena a titolo definitivo

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Magnino dal Modena. Il centrocampista passa a titolo definitivo e si prepara a mettersi subito a disposizione della squadra. L’operazione segna un passo deciso sul mercato, con l’Empoli che cerca di rafforzare il reparto mediano in vista delle prossime partite.

Calciomercato: la società toscana si assicura il centrocampista classe '97. Arriva dai gialloblù con la formula dell'acquisto totale EMPOLI – Il mercato azzurro batte un colpo in entrata. L'Empoli Fc ha messo nero su bianco l'accordo per rinforzare la rosa. Arriva Luca Magnino dal Modena. La trattativa si è conclusa con successo. La società toscana ha acquisito il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Serie B, cade con onore la Carrarese a Venezia. Senza reti l'Empoli con il Modena Prime parole da presidente della Fiorentina per Giuseppe B. Commisso: "Porteremo la squadra al livello che Firenze merita"

Modena - Empoli 22/10/2025 Curva tifosi Modena

