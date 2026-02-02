Calciomercato Livorno | Tosto l' ultimo innesto ma l' attaccante non arriva

Il Livorno chiude il mercato con un cambio in attacco. Lorenzo Tosto si unisce alla squadra, mentre Edoardo Antoni lascia il club. La trattativa è stata veloce e i tifosi aspettano di vedere come si inserirà Tosto nel nuovo ruolo. Nessun altro movimento in entrata o in uscita, il mercato si è ormai concluso.

Il difensore classe 2006 arriva in prestito dall'Empoli, nessun rinforzo (almeno per ora) nel reparto offensivo. Antoni ceduto al Monopoli Dentro Lorenzo Tosto, fuori Edoardo Antoni. Questi gli ultimi movimenti della finestra invernale di mercato del Livorno. Il difensore classe 2006 arriva in prestito dall'Empoli, formazione con cui ha raccolto una presenza nella prima parte della stagione in serie B, mentre il terzino sinistro (passato al Monopoli) ha lasciato la truppa di Roberto Venturato a titolo definitivo. L'innesto di Tosto va ad aggiungersi agli arrivi di Gregorio Luperini, Nicola Falasco, Lorenzo Malagrida e Michele Camporese, mentre in uscita, nelle scorse settimane, si erano già registrati gli addii di Alessandro Malva, Alessandro Calvosa, Antonio Cioffi, Samuel John Nwachukwu e Andrea Fancelli.

