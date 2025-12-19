Ita Airways apre le selezioni per personale di volo | le offerte di lavoro

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – Ita Airways ha avviato nuove selezioni per l’assunzione di personale di volo, rivolte a candidati interessati a entrare in compagnia come piloti “direct entry” con esperienza (rated o non rated), piloti “direct entry” senza esperienza, assistenti di volo certificati e aspiranti assistenti di volo. L’azienda invita le persone interessate a consultare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale, dove sono pubblicati i dettagli delle posizioni e le modalità di candidatura. Le figure ricercate e come candidarsi. L’annuncio riguarda ruoli sia in cabina di pilotaggio sia in cabina passeggeri, con l’obiettivo di rafforzare l’organico dedicato alle operazioni di volo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

