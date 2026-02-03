Emergenza Niscemi | 137 edifici a rischio abbattimento dopo la frana

La terra si muove sotto Niscemi e mette in allarme. Dopo la frana che ha causato il rischio di abbattimento di 137 edifici, le autorità hanno deciso di intervenire. La maggior parte delle case sono state dichiarate pericolanti e molti residenti sono stati già evacuati. La situazione resta critica e si attende ora un intervento rapido per evitare ulteriori danni o incidenti.

Oltre cento edifici condannati: il drammatico bilancio La terra continua a scivolare via inesorabile a Niscemi, trascinando con sé i. La terra continua a scivolare via inesorabile a Niscemi, trascinando con sé i sacrifici di una vita. Nel cuore del quartiere Sante Croci la situazione è ormai fuori controllo. Nelle ultime ore una palazzina di tre piani, già gravemente lesionata dal movimento franoso di domenica scorsa, si è accartocciata su se stessa. Tra le macerie restano visibili solo i frammenti di una quotidianità spezzata: una cameretta, i mobili di una cucina, una vita interrotta. Il crollo è avvenuto nel silenzio della notte, quasi a voler sottolineare la fragilità di un costone che non riesce più a reggere il peso del cemento e del maltempo. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Emergenza Niscemi: 137 edifici a rischio abbattimento dopo la frana Approfondimenti su Niscemi Frana Niscemi, 137 edifici verso l’abbattimento. Ma il sindaco rassicura: “La città resta qui, nessuna new town” A Niscemi si prepara l’abbattimento di 137 edifici, ma il sindaco assicura che la città resta al suo posto. Niscemi,137 edifici verso l?abbattimento, il sindaco frena: «La città resta qui, nessuna new town». L?inchiesta, l?Ai e la linea dura A Niscemi il sindaco frena sui piani di abbattimento di 137 edifici. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Niscemi, Ciciliano: La frana ancora in movimento ma la velocità rallenta. Oggi riaperte le scuole - Pm di Gela: su Niscemi non guarderemo in faccia nessuno; A Niscemi la frana avanza sotto la pioggia e la Sicilia fa i conti con l’emergenza Harry; A Niscemi si torna a scuola con il sostegno degli psicologi; Niscemi, sindaco: 137 edifici sul ciglio della frana. Niscemi, 137 edifici verso l’abbattimento. Ma il sindaco rassicura: La città resta qui, nessuna new townA Niscemi la normalità e l’emergenza si sfiorano senza mai incontrarsi davvero. Da una parte le scuole che aprono, i bambini che cantano l’inno e provano a ... thesocialpost.it Frana Niscemi,137 edifici verso l’abbattimento, il sindaco frena: «La città resta qui, nessuna new town»A Niscemi si canta l’inno a scuola e, a poche centinaia di metri, si parla di demolizioni, indagini penali e responsabilità ai massimi ... msn.com Dopo l’emergenza frana, il rientro tra i banchi a Niscemi avviene con il supporto degli psicologi dell’Asp per aiutare i bambini a ritrovare sicurezza e normalità - facebook.com facebook Dopo Niscemi emergenza anche a Isola Farnese, a Roma, per una frana x.com

