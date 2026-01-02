Le psicologhe dell’emergenza della Lombardia a Crans-Montana | Sostegno emotivo ascolto e contenimento del trauma

Le psicologhe dell’emergenza della Lombardia sono intervenute a Crans-Montana per offrire supporto emotivo e assistenza a chi ha vissuto momenti di crisi. L’obiettivo è favorire l’ascolto, il contenimento del trauma e il recupero del benessere psicologico delle persone coinvolte. Questi interventi sono fondamentali per aiutare le vittime a gestire le conseguenze emotive dell’evento e promuovere un percorso di ripresa.

Milano, 2 gennaio 2026 – Chi ha assistito all’inferno di Crans-Montana ha parlato di “scena di panico”, “urla di terrore ”. Fiamme e paura. Quella di Capodanno è una tragedia che ha lasciato e lascerà profondi segni in tutti coloro si sono trovati coinvolti nel dramma dell’esplosione al bar Le Constellation, dove una notte di festa tra giovani si è trasformata in un incubo senza fine. Per dare supporto a feriti e familiari delle vittime dell’incendio è arrivata a Crans-Montana l'équipe di psicologhe dell'emergenza inviata dalla Colonna mobile regionale della Protezione civile di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le psicologhe dell’emergenza della Lombardia a Crans-Montana: “Sostegno emotivo, ascolto e contenimento del trauma” Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage Leggi anche: Strage a Crans-Montana, bengala e fontane luminose vicine al soffitto: le foto del probabile innesco dell’incendio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, Tajani: "Italia ha messo a disposizione sanitari e scientifica" - "L'Italia ha messo a disposizione tutta la struttura sanitaria possibile, siamo pronti ad accogliere non soltanto gli italiani ma tutte le vittime di questa ... msn.com

Regione Lombardia, pieno supporto alle vittime di Crans Montana - Una ragazza di 29 anni due ragazzi di 16 anni, sono intubati, hanno ustioni sul 30/40% del corpo in base alle indicazioni che ci sono pervenute dall'os ... ticinonotizie.it

Sipem SoS Emilia Romagna - Psicologia dell'emergenza è stata attivata nella serata del 25 dicembre a causa del peggioramento delle condizioni idrogeologiche. Mentre l'Italia finiva i festeggiamenti, i volontari di protezione civile hanno lavorato instancabilm - facebook.com facebook

