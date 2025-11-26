Fratelli d’Italia ha recapitato un nuovo invito al Nazareno: anche quest’anno la segretaria del Pd Elly Schlein è stata chiamata a salire sul palco di Atreju, la festa della destra che si terrà a Roma, ai piedi di Castel Sant’Angelo, dal 6 al 14 dicembre. Ma, a differenza del 2023, questa volta la risposta non è stata un rifiuto immediato. Schlein, infatti, si è detta disponibile, ma a una condizione chiara: accetterà l’invito soltanto se potrà confrontarsi direttamente con Giorgia Meloni. Un faccia a faccia politico e simbolico, in un contesto che sarebbe inedito per entrambe — e soprattutto fuori dalle aule istituzionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Atreju, Schlein apre al confronto: “Vado solo se sarà faccia a faccia con Meloni”