Quanto sono sicuri i locali movida e non dell' Agrigentino e come funzionano i controlli? Faccia a faccia con il questore Tommaso Palumbo

Qual è il livello di sicurezza dei locali nell'Agrigentino, sia della movida sia delle altre attività? Quali controlli vengono effettuati e come funzionano? In questa intervista, il questore Tommaso Palumbo approfondisce le misure di sicurezza adottate nella zona, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale. Nel contempo, l'Avvocatura generale dello Stato si prepara a costituirsi parte civile nel procedimento riguardante la tragedia di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana.

AgrigentoNotizie, consapevole del fatto che questa provincia nulla ha a che spartire con il Canton Vallese, tenta di fare il punto della situazione su quali sono le criticità dei luoghi frequentati dai nostri figli e nipoti. Ma anche di spiegare come, dalle nostre parti, funzionano le verifiche L'Avvocatura generale dello Stato si sta attivando per costituirsi parte civile nel procedimento a carico dei coniugi Moretti-Maric per la strage di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera. Lo ha annunciato, nelle scorse ore, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

WWE: Oba Femi faccia a faccia con Cody Rhodes prima di SNME. “Non sono il futuro, sono già il presente”

Oba Femi e Cody Rhodes si sono affrontati in un confronto emozionante prima di SNME, alimentando l’attesa per l’evento. Nel frattempo, si avvicina l’ultimo match di John Cena, segnando la fine di un’era leggendaria nel wrestling. Questa fase della WWE promette grandi emozioni e sorprese per i fan di tutto il mondo.

Leggi anche: Ascoli, ultime tre sfide dell’anno. Lunedì faccia a faccia con il Forlì

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Junior Mezoue è indistruttibile: il tecnico e il Ds sono sicuri: «Ha davanti a sé un futuro roseo». di Marco Bertolina #Giovanili #Under16 - facebook.com facebook

"Gli Usa non sono sicuri da visitare": parte il boicottaggio dei Mondiali 2026 x.com