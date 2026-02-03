Elezioni il peso delle civiche Missiroli è l’incognita

Le elezioni si avvicinano e le liste civiche stanno facendo cambiare le carte in tavola. Nessuno sa ancora come andranno, perché l’incognita Missiroli tiene tutto in sospeso. I sondaggi sono ancora in bilico e le alleanze cambiano di giorno in giorno. La partita è aperta, e nessuno può prevedere chi avrà la meglio.

La matematica, in politica, non è sempre una scienza esatta. Fosse così, l'articolo appena iniziato sarebbe già finito (e il risultato elettorale già scritto). Perché, numeri alla mano (e ci riferiamo a quelli emersi durante la consultazione del 10 giugno 2024) il centrosinistra a Cervia ha la maggioranza e tornerebbe dunque senza patemi, dopo il Missiroli-gate, a guidare la città. Indietro veloce: nell'estate di due anni fa gli schieramenti erano due: centrosinistra (Mattia Missiroli sindaco, tessera del Pd in tasca) e centrodestra (candidato Massimo Mazzolani, dai tempi di Alleanza Nazionale espressione di questa parte politica).

