Elezioni regionali Puglia 2025 Decaro presidente Il Pd è il primo partito bene le civiche

Antonio Decaro sarà il nuovo governatore della Regione Puglia. La vittoria è stata chiara sin da subito, sin dal primo pomeriggio. Alle 21.50 con 3.582 sezioni scrutinate su. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Elezioni regionali Puglia 2025, Decaro presidente. Il Pd è il primo partito, bene le civiche

Telesveva. . +++IN QUESTA EDIZIONE DI TELESVEVA NOTIZIE – ELEZIONI REGIONALI IN PUGLIA: TRIONFO DI ANTONIO DECARO – TRANI, 30ENNE ACCOLTELLATO AL BRACCIO: MISTERO SUI MOTIVI DELL’AGGRESSIONE – REDDITO DI CITTADIN - facebook.com Vai su Facebook

DECISION DESK YOUTREND: la #Lega è il partito più votato alle elezioni regionali in #Veneto Vai su X

Elezioni Regionali, Stefani è il dopo Zaia: Lega prima in Veneto. Campania e Puglia restano alla sinistra - Con le tre vittorie nette dei favoriti si chiude in Veneto, Campania e Puglia l’ultima tornata di elezioni regionali del 2025. Si legge su iltempo.it

Elezioni Puglia 2025: la mappa con i dati città per città. I risultati delle regionali in tempo reale - Imprenditore barese, già presidente della Fiera del Levante ed ex candidato sindaco nel 2004, Luigi Lobuono è sostenuto dall’intero centrodestra. Secondo quotidiano.net

Elezioni Regionali, seggi aperti fino alle 15 in Veneto, Campania, Puglia. Affluenza in calo di 10 punti - Ieri registrata affluenza in calo: alle 19 in Campania era al 25,87% contro il 26,5% della precedente tornata, in Puglia al 23,67% rispetto al 27,64% del 2020 e in Veneto al 29,31% con una flessione d ... Si legge su tg.la7.it