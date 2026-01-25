Il caso Missiroli Ipotesi elezioni a maggio Il Pd riunisce i suoi big

Il Pd si è riunito d’urgenza ieri pomeriggio a causa delle recenti tensioni politiche nel Comune di Missiroli. Con una maggioranza dimissionaria e possibili elezioni anticipate a maggio, la situazione nel palazzo di piazza Garibaldi si fa incerta. La discussione riguarda le prospettive future e le strategie per affrontare questa fase di instabilità, che potrebbe portare a un nuovo mandato elettorale già dopo un anno e mezzo di legislatura.

Pd riunito d'urgenza, ieri pomeriggio, per il susseguirsi di eventi che stanno facendo tremare il palazzo comunale di piazza Garibaldi; una maggioranza di consiglio dimissionaria ed elezioni all'orizzonte dopo un solo anno e mezzo di legislatura. Un momento critico che, però, si è svolto in un clima più disteso. Rispetto personale per Missiroli ma sfiducia sul fronte politico, clima compatto e unito. Distensione arrivata soprattutto dopo la resa del primo cittadino avvenuta ieri mattina quanto, tramite i social con un messaggio ha comunicato "Prendo atto, con dispiacere ma nel pieno rispetto, della decisione della mia maggioranza di governo cervese.

