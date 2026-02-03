L’Udinese batte la Roma 1-0 grazie a un gol su deviazione che sorprende tutti. La squadra di casa si prende i tre punti e si avvicina alle prime posizioni in classifica, mentre la Roma resta ferma a guardare. Ekkelenkamp ha sfiorato il gol dell’anno, ma alla fine è stata la deviazione a decidere il risultato.

L’Udinese ha sorpreso il calcio italiano con una vittoria 1-0 sulla Roma, grazie a un gol non previsto che ha cambiato l’intera corsa del campionato. Il goal è arrivato al 49’ del primo tempo, quando il tiro di Ekkelenkamp, punizione da posizione centrale, è stato deviato da Malen, che non ha potuto evitare la deviazione che ha mandato il pallone nell’angolo alto della porta di Svilar. Il portiere giallorosso, che si era già distinto nel primo tempo con un intervento decisivo su un tiro di Atta, non ha potuto nulla. Il gol, che ha scosso il pubblico del Friuli, ha segnato l’ennesima sconfitta per la Roma, che ha perso il quarto posto in classifica, scivolando alle spalle della Juventus di Spalletti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ekkelenkamp sfiora il gol dell’anno: Udinese batte Roma con rete su deviazione, Milan si avvicina al primo posto

Approfondimenti su Udinese Roma

