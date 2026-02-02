Udinese-Roma 1-0 | Ekkelenkamp grazie ad una deviazione di Malen batte Svilar Gasperini perde il quarto posto

L’Udinese batte la Roma 1-0 con un gol di Ekkelenkamp su deviazione di Malen. La partita si gioca tutta in Friuli, dove i padroni di casa si impongono con intensità e fisicità. La Roma fatica a trovare il ritmo, soprattutto contro la pressione dei bianconeri, con Davis che mette in difficoltà N’Dicka fin dai primi minuti. Per Gasperini, questa vittoria significa perdere il quarto posto in classifica.

In Friuli stecca ancora una volta l'attaccante olandese e i giallorossi sconfitti vengono superati in classifica dalla Juventus di Luciano Spalletti. La Roma esce sconfitta dal confronto con l'Udinese per uno a zero. In Friuli la squadra di Gasperini soffre la fisicità dei giocatori bianconeri con Davis che mette in difficoltà N'Dicka sin dai primi minuti. I giallorossi non pungono con Malen (il peggiore), che come contro il Milan delude. L'olandese è pure sfortunato quando al 49esimo devia la punizione di Ekkelenkamp che beffa Svilar (decisivo nel primo tempo su Atta). Reazione confusionaria della Roma che non riesce però a mettere apprensione alla porta di Okoye, se non nel recupero con Mancini, nemmeno con gli ingressi di Robinio Vaz e Venturino.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Udinese Roma 2023

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica.

Nell'incontro tra Roma e Milan all'Olimpico, il risultato è di 1-1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Udinese Roma 2023

Argomenti discussi: Udinese-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Stasera Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta su NOW; Calcio Live News: Ronaldo sciopera, Conte punzecchia Allegri, in campo Udinese-Roma (1-0); Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Malen per niente bene (5), Pellegrini fuori ritmo (5). Si salvano Svilar (6,5) e Wesley (6)La Roma stecca sul più bello e si ritrova fuori dalla zona Champions. L’Udinese la sovrasta fisicamente e davanti nessuno riesce a pungere: i friulani, grazie a un gol di ... leggo.it

L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recuperoL’Udinese supera la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium e rallenta la corsa Champions dei giallorossi al termine di una gara intensa, tirata e combattuta.. tuttomercatoweb.com

#Udinese-#Roma, infortunio muscolare per #Davis: esce tra le lacrime - facebook.com facebook

#Udinese- #Roma, le formazioni ufficiali x.com