Eddie Brock in concerto al porto turistico con Amarsi in tour summer live 2026

Martedì 4 agosto Eddie Brock si esibirà al porto turistico di Pescara. L’artista porterà il suo “Amarsi in tour summer live 2026” all’interno dello Zoo music fest. La serata promette di essere un evento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo.

Martedì 4 agosto si terrà al porto turistico di Pescara, all’interno dello Zoo music fest 2026, il concerto di Eddie Brock. All’anagrafe Edoardo Iaschi, è un cantautore romano classe 1997, che ha sempre messo la musica al centro della sua vita. Il nome d’arte “Eddie Brock” nasce dalla passione per i fumetti e dal suo legame d'infanzia con l’universo Marvel, in particolare con il personaggio Venom. L’ispirazione arriva grazie allo zio fumettista, da cui riceve disegni del simbionte, simbolo del suo alter ego artistico. Fin da ragazzino scrive poesie, che poi diventano canzoni: già a 11 anni comincia a mettere su note le sensazioni del quotidiano.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Eddie Brock porta il suo primo tour in Sicilia.

