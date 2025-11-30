Chi è Eddie Brock il cantautore e operatore turistico di Roma a Sanremo 2026

Roma, 30 novembre 2025 – Eddie Brock al Festival di Sanremo 2026. Un sogno tanto per lui quanto per molti giovani cantautori. “Sono Edoardo Iaschi, faccio l’operatore turistico a Roma” così ha esordito solo pochi giorni fa Eddie Brock nel proprio monologo nel programma tv ‘Le iene’. Oggi da operatore turistico, il cantautore romano è diventato uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. “Una mia canzone in pochi mesi è esplosa ovunque, facendo impazzire i social e urlare a squarciagola migliaia di persone. Come Eddie Brock sono frastornato” ha proseguito. E immaginiamoci come potrà esserlo dopo aver sentito di essere entrato fra i trenta Big della manifestazione musicale più importante d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Eddie Brock, il cantautore e operatore turistico di Roma a Sanremo 2026

Altre letture consigliate

L’intervista completa di Ottavia Bellio a Eddie Brock sul sito www.rtmonair.it #ottaviabellio #eddiebrock #RTM - facebook.com Vai su Facebook

Venerus, Eros Ramazzotti, Rino Gaetano e Eddie Brock: novità e successi musicali da non perdere . Ascolta la puntata tinyurl.com/mr8sukb7 . #Musica #Venerus #ErosRamazzotti #RinoGaetano #EddieBrock #RadiotubeSocialVillag Vai su X

Chi è Eddie Brock, il cantautore e operatore turistico di Roma a Sanremo 2026 - Il cantautore ha raccontato a Le Iene: “Un mio brano è diventato virale grazie ai social, ma la mia vita non è cambiata”. Secondo msn.com

Eddie Brock , una nuova voce nel panorama del cantautorato italiano - Il cantautore romano Eddie Brock — nome d’arte di Edoardo Iaschi, classe 1997 — sta vivendo un momento d’oro nella scena musicale italiana. Riporta rainews.it

Eddie Brock chi è? Biografia, vero nome, età, altezza e peso, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram e vita privata - Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, è un cantautore romano nato nel 1997, noto per il suo stile autentico che fonde cantautorato, pop e tocchi rock. Si legge su spettegolando.it