’Racconti da gustare’ Il piatto evoca ricordi emozioni e viaggi

Racconti da gustare è l’occasione per scoprire e apprezzare i sapori della tradizione culinaria locale. Con Gourmantico, l’evento dedicato all’alta ristorazione, si valorizzano le eccellenze enogastronomiche della regione, offrendo un viaggio tra piatti che evocano ricordi e emozioni. L’appuntamento, in corso fino al 2 aprile, invita a riscoprire il patrimonio gastronomico attraverso esperienze autentiche e di qualità.

di Raffaella Parisi Al via Gourmantico, l'appuntamento dedicato all' alta ristorazione e alla valorizzazione della cultura enogastronomica locale che prosegue sino al 2 aprile. È un'idea dell' associazione culturale enogastronomica 'Insieme', che da anni riunisce ristoranti lombardi promuovendo il territorio attraverso la qualità, la creatività e l'eccellenza. L'alta cucina diventa così accessibile ad un ampio pubblico grazie all'offerta da parte dei ristoranti aderenti all'iniziativa, di un menù degustazione completo, dall'antipasto al caffè, a prezzo fisso di 80 euro, ad eccezione di prezzo del ristorante bistellato Villa Elena, ciascuno con una proposta realizzata per raccontare l'identità dello chef e del luogo.

