Como Fàbregas prima del Milan | Oggi dobbiamo essere una famiglia Ascolto Allegri per la sua comunicazione

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato in vista della partita contro il Milan, valida per la 16^ giornata di Serie A 2025-2026. Prima del fischio d’inizio, ha sottolineato l’importanza di vivere la squadra come una famiglia e ha menzionato di seguire attentamente la comunicazione di Allegri. L’incontro si disputerà questa sera alle 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

Cesc Fàbregas, allenatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

