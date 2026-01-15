Como Fàbregas prima del Milan | Oggi dobbiamo essere una famiglia Ascolto Allegri per la sua comunicazione

Cesc Fàbregas, allenatore del Como, ha commentato in vista della partita contro il Milan, valida per la 16^ giornata di Serie A 2025-2026. Prima del fischio d’inizio, ha sottolineato l’importanza di vivere la squadra come una famiglia e ha menzionato di seguire attentamente la comunicazione di Allegri. L’incontro si disputerà questa sera alle 20:45 allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

