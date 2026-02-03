Eccellenza femminile Aquilotte inarrestabili

Da sport.quotidiano.net 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Molassana le aquilotte hanno messo in campo una prova di forza contro il Molassana. La squadra di casa ha dominato il match, portando a casa una vittoria convincente. Gli allenatori e i tifosi sono soddisfatti per l’atteggiamento e la determinazione dimostrata in campo.

MOLASSANA 1 SPEZIA 2 MOLASSANA: Tonelli; Araldo, Costa; Cuneo, Moscamora, Belloni; Landro (56’ Guerrini), Cipollone (56’ Melzani), Pittaluga, Crivelli, Gallione. (A disp. Strata, Cini, Masieri). All. Vaccaro. SPEZIA: Iaccarino (78’ Falchetto); Cappanera, Molinari; Lombardo, Pieri, Ordura; Mori, Lapperier (64’ Berti), Marcarelli (64’ Nellini), Sansevieri (82’ Maggiani), Duce. (A disp. Bordone, Brunetti). All. Leone. Arbitro: Martina di Genova Reti: 24’ Marcarelli, 55’ Lapperier, 65’ Crivelli. MOLASSANA – Terza vittoria consecutiva per lo Spezia, che dopo aver perso per solo 1-0 dalla Sampdoria sta scalando la classifica confermandosi anche negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza femminile aquilotte inarrestabili

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza femminile. Aquilotte inarrestabili

Approfondimenti su Aquilotte Molassana

Calcio Eccellenza femminile. Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’

Nell'incontro di calcio di Eccellenza femminile, l'Aquilotte dello Spezia sono state sconfitte dal Vado in rimonta nei minuti finali.

ECCELLENZA FEMMINILE. Aquilotte a testa alta contro la capolista. Samp ok di misura

La Sampdoria ha ottenuto una vittoria stretta contro lo Spezia, con un risultato di 1-0.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aquilotte Molassana

Aquilotte pronte a volare. Un ’scudetto’ da difendereLa Under 15 femminile dello Spezia al via in campionato contro il Molassana. Per le detentrici del titolo regionale le insidie sono i derby con Genoa e Samp. . lanazione.it

Calcio Eccellenza femminile. Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’SPEZIA: Falchetto; Colaiacomo (75’ Molinari), Berti (39’ Cappanera) Pieri, Nellini, Lombardo; Ordura, Lapperier, Ricci (75’ Marcarelli), Sansevieri (58’ Mori ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.