Eccellenza femminile Aquilotte inarrestabili

Questa mattina a Molassana le aquilotte hanno messo in campo una prova di forza contro il Molassana. La squadra di casa ha dominato il match, portando a casa una vittoria convincente. Gli allenatori e i tifosi sono soddisfatti per l’atteggiamento e la determinazione dimostrata in campo.

MOLASSANA 1 SPEZIA 2 MOLASSANA: Tonelli; Araldo, Costa; Cuneo, Moscamora, Belloni; Landro (56' Guerrini), Cipollone (56' Melzani), Pittaluga, Crivelli, Gallione. (A disp. Strata, Cini, Masieri). All. Vaccaro. SPEZIA: Iaccarino (78' Falchetto); Cappanera, Molinari; Lombardo, Pieri, Ordura; Mori, Lapperier (64' Berti), Marcarelli (64' Nellini), Sansevieri (82' Maggiani), Duce. (A disp. Bordone, Brunetti). All. Leone. Arbitro: Martina di Genova Reti: 24' Marcarelli, 55' Lapperier, 65' Crivelli. MOLASSANA – Terza vittoria consecutiva per lo Spezia, che dopo aver perso per solo 1-0 dalla Sampdoria sta scalando la classifica confermandosi anche negli scontri diretti.

