Calcio Eccellenza femminile Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’

Sport.quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro di calcio di Eccellenza femminile, l'Aquilotte dello Spezia sono state sconfitte dal Vado in rimonta nei minuti finali. La partita, ricca di emozioni, si è conclusa con un punteggio di 4-2, evidenziando il carattere delle due squadre e l'intensità della sfida.

SPEZIA 2 VADO 4 SPEZIA: Falchetto; Colaiacomo (75’ Molinari), Berti (39’ Cappanera) Pieri, Nellini, Lombardo; Ordura, Lapperier, Ricci (75’ Marcarelli), Sansevieri (58’ Mori) Duce. (A disp. Bianchi, Molinari, Cappanera). All. Leone. VADO: Viglietti; Tessitore, De Luca; Cerruti, Bernat, Cesarini; Simeoni, Danese (75’ Lagasio), Ghidetti, Lecce, Branca (52’ Iezzi). (A disp. Bernardi, Bertolotto, Fancellu, Patrone, Peluffo). All. Galliano. Reti: 21’ Simeoni, 42’ Sansevieri, 57’ Lecce, 75’ Duce, 85’ e 89’ Cesarini. Arbitro: Venditti di Spezia. LA SPEZIA – Il Vado vince in. ’zona Cesarini’ beffando lo Spezuia che fino all’85’ aveva retto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza femminile aquilotte beffate dal vado in 8217zona cesarini8217

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza femminile. Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’

Calcio Dilettanti/Eccellenza. Cdr, il patron Morselli: "Obiettivo salvezza, per ora...»

Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana al ‘Santa Lucia’. Anticipo contro il Signa 1904

Calcio femminile Eccellenza, domani in coppa la prima partita al campo sportivo ‘Casadei’. La ragazze dell’Union Sammartinese pronte al debutto

calcio eccellenza femminile aquilotteCalcio femminile Juniores. Aquilotte, il debutto è ok. Sette gol alla Superba - SUPERBA 1 SPEZIA 7 SUPERBA: Brigatti; Rondoni, Sbardella I; Iacono, Alsina, Sbardella II; Calleri (46’ Tancredi), Puliga, Billi (46’ Villa), Debertol, ... Da lanazione.it