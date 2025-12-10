Calcio Eccellenza femminile Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’
Nell'incontro di calcio di Eccellenza femminile, l'Aquilotte dello Spezia sono state sconfitte dal Vado in rimonta nei minuti finali. La partita, ricca di emozioni, si è conclusa con un punteggio di 4-2, evidenziando il carattere delle due squadre e l'intensità della sfida.
SPEZIA 2 VADO 4 SPEZIA: Falchetto; Colaiacomo (75’ Molinari), Berti (39’ Cappanera) Pieri, Nellini, Lombardo; Ordura, Lapperier, Ricci (75’ Marcarelli), Sansevieri (58’ Mori) Duce. (A disp. Bianchi, Molinari, Cappanera). All. Leone. VADO: Viglietti; Tessitore, De Luca; Cerruti, Bernat, Cesarini; Simeoni, Danese (75’ Lagasio), Ghidetti, Lecce, Branca (52’ Iezzi). (A disp. Bernardi, Bertolotto, Fancellu, Patrone, Peluffo). All. Galliano. Reti: 21’ Simeoni, 42’ Sansevieri, 57’ Lecce, 75’ Duce, 85’ e 89’ Cesarini. Arbitro: Venditti di Spezia. LA SPEZIA – Il Vado vince in. ’zona Cesarini’ beffando lo Spezuia che fino all’85’ aveva retto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
