Gioielli orologi denaro ma anche attrezzi professionali da scasso | tutta le refurtiva recuperata dopo l' inseguimento

Polizia e Carabinieri hanno diffuso le immagini della refurtiva recuperata venerdì sera al culmine dell'inseguimento da film di un'auto sospetta a San Lorenzo in Noceto, culminato con l'arresto di un cittadino albanese di 29 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, a cui si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

