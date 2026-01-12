Insediamento Giunta Campania | Finalmente chiusa la fase formale ora inizia la fase sostanziale

Dopo la conclusione della fase formale, si apre quella sostanziale per la nuova Giunta in Campania. L’assestamento è stato completato da tempo, ma restano questioni note e irrisolte, che richiedono attenzione concreta. Secondo l’imprenditore Enrico Ditto, i temi di lavoro e servizi ordinari saranno fondamentali per valutare l’efficacia dell’operato regionale. La sfida ora è tradurre le parole in azioni concrete per rispondere alle esigenze dei cittadini.

"In Campania l'assestamento è finito da tempo. La Giunta eredita problemi noti che non possono essere trattati, dopo tanti giorni dalle elezioni, come scoperte dell'ultimo momento", afferma l'imprenditore Enrico Ditto, Sviluppo, che poi cita lavoro e servizi ordinari come metro di giudizio della futura azione regionale. NAPOLI – "Con l'insediamento della nuova Giunta regionale campana

