Nick Khan | Finalmente l’ammissione non mi importa dell’opinione dei fan WWE

Zonawrestling.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della WWE anche se non ha mai fatto mistero con le sue azioni, ha finalmente dichiarato apertamente il suo disinteresse nei confronti del parere dei fan. Ma facciamo chiarezza, ultimamente il presidente è stato ospite di Logan Paul nel suo podcast “Impaulsive”, lo stesso Nick ha appunto dichiarato di non essere per nulla toccato eo interessato a critiche sia positive che negative principalmente mosse da fan anonimi o occasionali. Lo stesso ha appunto dichiarato di non essere turbato da questi commenti ma solo di essere interessato al parere positivo legato alle persone a lui vicine nella vita e nel lavoro, avendo dichiarato quanto dì seguito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

