Teatro San Carlo respinto il ricorso del sindaco Manfredi | Macciardi nuovo sovrintendente
Il Tribunale Amministrativo della Campania ha confermato la decisione di affidare a Fulvio Macciardi la sovrintendenza del Teatro San Carlo di Napoli. Il ricorso presentato dal sindaco Manfredi è stato respinto, stabilendo così la nomina ufficiale del nuovo sovrintendente. Questa decisione chiarisce la governance dell’istituzione teatrale, che continua il suo percorso sotto la guida di Macciardi.
Il Tard della Campania ha respinto "definitivamente" il ricorso: Fulvio Macciardi è il nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
