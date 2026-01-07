Latitante ex mala del Brenta arrestato in un blitz dai corpi speciali dei carabinieri e dal Ros

Nella notte, i carabinieri dei reparti speciali e il Ros di Padova hanno arrestato un latitante ex membro della mala del Brenta durante un blitz a Montebelluna. L’intervento coordinato ha visto coinvolti diversi distaccamenti, tra cui il Gruppo di Intervento Speciale di Livorno. L’operazione si è conclusa con successo, garantendo la sicurezza e il rispetto delle procedure previste.

Per la sua cattura, avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3, è dovuta intervenire una squadra operativa dei carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale di Livorno e il Ros di Padova che hanno supportato i militari del nucleo operativo e radiomobile di Montebelluna e del reparto operativo del.

Era ricercato per estorsioni e rapine: in manette ex esponente della Mala del Brenta - Arrestato a Montebelluna un ex esponente della Mala del Brenta: era ricercato per estorsioni e rapine commesse tra il 2018 e il 2021. nordest24.it

Felice Maniero ancora nei guai, braccialetto elettronico per ex boss della Mala del Brenta/ Le accuse - Felice Maniero nuovamente nei guai per maltrattamenti: braccialetto elettronico per l'ex boss della Mala del Brenta, quali sono le accuse. ilsussidiario.net

INFILTRAZIONE SILENZIOSA | Il procuratore di Imperia Alberto Lari, anni di indagini e una verità processuale: «La mala calabrese è presente, dobbiamo prenderne atto» - facebook.com facebook

