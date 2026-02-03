Dramma sulla provinciale | scontro tra Jeep e compattatore muore una 42enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale 360 tra Casarano e Taurisano. Una Jeep si è scontrata con un compattatore, provocando la morte di una donna di 42 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire.

UGENTO – Un grave incidente stradale si è consumato nelle ultime ore lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Il bilancio è tragico: a perdere la vita è stata una donna di 42 anni, originaria di Aradeo, rimasta coinvolta in un violento scontro con un mezzo.

