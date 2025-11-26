Drammatico scontro frontale sulla provinciale | due persone ferite gravemente Lo schianto tra un furgone ed un Jeep nella zona di Pico

Dayitalianews.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente stradale sulla strada provinciale che porta a Pico, nel frusinate, dove un furgone e una Bmw Touring si sono scontrati frontalmente. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma la potenza dello scontro ha provocato danni molto gravi a entrambi i veicoli. L’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i vigili del fuoco e diversi equipaggi del 118. I due conducenti, entrambi in condizioni critiche, sono stati stabilizzati e trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

drammatico scontro frontale sulla provinciale due persone ferite gravemente lo schianto tra un furgone ed un jeep nella zona di pico

© Dayitalianews.com - Drammatico scontro frontale sulla provinciale: due persone ferite gravemente. Lo schianto tra un furgone ed un Jeep nella zona di Pico

Approfondisci con queste news

drammatico scontro frontale provincialeIncidente sulla via Emilia. Frontale tra furgone e Tir. Morto conducente 23enne - Sul posto polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto. msn.com scrive

Terribile incidente a Ossona, scontro frontale, un morto e 6 feriti tra cui 4 bambini - Incidente gravissimo ad Ossona (Mi), un frontale provoca un morto e 6 feriti Un drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla Strada ... Lo riporta ilnotiziario.net

drammatico scontro frontale provincialeScontro frontale sulla Via Emilia , morta 52enne originaria di Neviano - Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso ... Si legge su leccenews24.it

Cerca Video su questo argomento: Drammatico Scontro Frontale Provinciale