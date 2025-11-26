ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente stradale sulla strada provinciale che porta a Pico, nel frusinate, dove un furgone e una Bmw Touring si sono scontrati frontalmente. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma la potenza dello scontro ha provocato danni molto gravi a entrambi i veicoli. L’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i vigili del fuoco e diversi equipaggi del 118. I due conducenti, entrambi in condizioni critiche, sono stati stabilizzati e trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatico scontro frontale sulla provinciale: due persone ferite gravemente. Lo schianto tra un furgone ed un Jeep nella zona di Pico