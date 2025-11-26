Drammatico scontro frontale sulla provinciale | due persone ferite gravemente Lo schianto tra un furgone ed un Jeep nella zona di Pico
ABBONATI A DAYITALIANEWS Drammatico incidente stradale sulla strada provinciale che porta a Pico, nel frusinate, dove un furgone e una Bmw Touring si sono scontrati frontalmente. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma la potenza dello scontro ha provocato danni molto gravi a entrambi i veicoli. L’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, i vigili del fuoco e diversi equipaggi del 118. I due conducenti, entrambi in condizioni critiche, sono stati stabilizzati e trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Drammatico incidente stamattina in autostrada A15 a Medesano. Nello scontro tra un' auto e un tir , il conducente della vettura è morto carbonizzato. Autostrada bloccata a lungo per le operazioni di soccorso e ripristino. - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla via Emilia. Frontale tra furgone e Tir. Morto conducente 23enne - Sul posto polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto. msn.com scrive
Terribile incidente a Ossona, scontro frontale, un morto e 6 feriti tra cui 4 bambini - Incidente gravissimo ad Ossona (Mi), un frontale provoca un morto e 6 feriti Un drammatico incidente è avvenuto domenica pomeriggio sulla Strada ... Lo riporta ilnotiziario.net
Scontro frontale sulla Via Emilia , morta 52enne originaria di Neviano - Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso ... Si legge su leccenews24.it