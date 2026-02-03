Draghi rilancia gli Stati Uniti d’Europa I Giovani Federalisti Europei a TPI | È ora di prendere in mano il nostro destino

Mario Draghi rilancia con forza l’idea degli Stati Uniti d’Europa. Durante un intervento, l’ex presidente della Banca centrale ha sottolineato che il mondo di oggi non è più quello di un tempo, e l’Europa deve cambiare rotta se vuole rimanere rilevante. I Giovani Federalisti Europei commentano a TPI che è arrivato il momento di prendere in mano il nostro futuro e di unire le forze per diventare una vera potenza. Draghi invita a superare le divisioni e a puntare su un progetto comune, altrimenti rischiamo di restare ai margini

Mario Draghi è stato chiaro: il mondo che ha cullato l’Europa nel benessere e nella sicurezza non esiste più e l’unica alternativa, non solo per sopravvivere ma per entrare nel novero delle grandi potenze, è unirsi in un unico soggetto federale. «È ora di prendere in mano il destino degli europei e attuare finalmente i necessari cambiamenti istituzionali in senso federale», commenta a TPI la segretaria generale della sezione italiana della Gioventù Federalista Europea, Amanda Ribichini. L’ex premier ed ex presidente della Bce ha scosso ieri l’opinione pubblica dal podio dell’Università di Leuven, lanciando un monito che suona come un’ultima chiamata per il Vecchio continente: se l’ordine internazionale basato sulle regole come l’abbiamo conosciuto fino ad oggi è ormai defunto; se la separazione tra commercio e sicurezza è svanita; e se l’interdipendenza economica non è più garanzia di pace ma un’arma nelle mani delle maggiori potenze, allora restare una semplice “somma disordinata di Stati” come l’attuale Unione europea non basta più. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il piano di Mario Draghi prevede di trasformare l’Europa da una semplice confederazione di Stati in una vera e propria federazione.

Mario Draghi ha detto che l’ordine mondiale basato sulle regole e sul multilateralismo è ormai finito.

