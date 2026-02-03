Dove vedere in tv Novara-Benfica Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Stasera si gioca l’ultima partita del girone di Champions League volley femminile tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica. La sfida si svolge senza più obiettivi di qualificazione, ma resta importante per il percorso delle due squadre. Chi vuole seguire l’incontro può sintonizzarsi in tv o in streaming, anche se non ci sono più possibilità di cambiare il destino del girone.

La sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Benfica chiude il girone senza più verdetti da emettere, ma conserva comunque un valore non secondario nel percorso europeo e stagionale delle due formazioni. La classifica ha già emesso il suo responso: Novara è certa del secondo posto, mentre il Benfica è matematicamente fuori dalla corsa qualificazione. Le piemontesi termineranno alle spalle del Fenerbahçe e accederanno agli ottavi di finale, riservati alle seconde classificate e alla miglior terza dei cinque gironi, mentre la squadra portoghese saluterà la Champions al termine di un’esperienza utile soprattutto in ottica di crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

