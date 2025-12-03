Dove vedere in tv Novara-Fenerbahce Istanbul Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming
Giovedì 4 dicembre (ore 18.00) si giocherà Novara-Fenerbahce Istanbul, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena il big match del gruppo D: da una parte le Zanzare, che all’esordio hanno regolato il PGE Budowlani Lodz per 3-1; dall’altra la corazzata turca di coach Marcella Abbondanza, capace di travolgere il Benfica al debutto. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono attese da una prova durissima contro una compagine imbattuta in stagione e che punta a vincere il massimo trofeo europeo: servirà una prestazione di enorme carattere di fronte al proprio pubblico per sognare in grande in quello che è uno scontro diretto per il primo posto, che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
