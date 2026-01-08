Benfica-Novara oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il match tra Benfica e Novara, valido per la Champions League femminile di volley 2026. Di seguito trovate orario, modalità di visione in TV e streaming, oltre al programma della partita. La formazione italiana, la Igor Gorgonzola Novara, si presenta con buone possibilità di risultato, secondo i pronostici. Un incontro da seguire con attenzione per appassionati e tifosi di volley internazionale.

Sulla carta i valori sono piuttosto chiari e raccontano una Igor Gorgonzola Novara che parte con i favori del pronostico. Giovedì 8 gennaio (ore 21.00), al Pavilhão Fidelidade di Lisbona, la formazione piemontese affronta lo Sport Lisboa e Benfica nella terza giornata del girone B di Champions League femminile, in una sfida importante per consolidare il cammino europeo, ma non ancora decisiva in ottica qualificazione. Il girone, dopo due turni, ha già delineato alcune gerarchie. Il Fenerbahçe ha imposto un ritmo superiore, centrando due successi netti e candidandosi con forza al primo posto. Alle sue spalle, però, la situazione resta fluida e destinata a svilupparsi lungo tutta la fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Benfica-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Eczacibasi Istanbul-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a Lisbona; Igor Volley, è tempo di Champions: le zanzare ospiti del Benfica. E Van Avermaet si presenta; Lo Sporting ne fa 6, Porto e Benfica a valanga e tanto altro Streaming | IT; Champions League: Novara fa visita allo Sporting Lisboa. Dove vedere Benfica-Napoli e Juventus-Pafos di oggi in Champions League - Due italiane in campo mercoledì in Champions: a Lisbona il Napoli sfida il Benfica di Mourinho dopo il controsorpasso all'Inter in campionato. corriere.it

Benfica-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions League - Napoli, gara valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21 al Da Luz di Lisbona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime ... tuttosport.com

Champions League, le partite in TV: dove vedere, orari e canali - Il programma completo delle partite di Champions League previste per mercoledì 10 dicembre. fanpage.it

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3-1 Igor Gorgonzola Novara (23-25; 25-13; 25-18; 29-27) Novara scenderà in campo giovedì ore 21.00 contro lo Sport LISBOA e Benfica per la CEV Champions League! [Foto Rubin/LVF] #GiuliaLeonardiOfficial #vo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.