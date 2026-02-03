Dove vedere in tv Conegliano-LKS Commercecon Lodz Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Mercoledì sera alle 20.30, i tifosi di volley possono seguire in diretta la partita tra Conegliano e LKS Commercecon Lodz, valida per la sesta giornata della Champions League femminile. La gara si gioca in Italia e si può seguire in tv o in streaming.

Mercoledì 4 febbraio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-LKS Commercecon Lodz, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso con una certezza: hanno già conquistato matematicamente il primo posto nel girone e si sono assicurate la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, mentre le polacche possono sperare massimo nel terzo posto. Le ragazze di coach Daniele Santarelli punteranno a difendere la propria imbattibilità stagionale nella manifestazione, con la consapevolezza che un ulteriore successo consentirebbe di godere di una testa di serie migliore nel tabellone a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si disputa la terza giornata del girone D di Champions League femminile, con LKS Commercecon Lodz e Conegliano in campo.

La sesta e ultima giornata del girone A di Champions League femminile offre uno degli appuntamenti più attesi dell'intera fase a gironi. Al VakifBank Spor

