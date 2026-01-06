Dove vedere in tv LKS Commercecon Lodz-Conegliano Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

L’appuntamento di mercoledì 7 gennaio alle ore 18.00 riguarda la partita di volley femminile tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano, valida per la fase a gironi della Champions League 2026. La sfida sarà trasmessa in TV e in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro attraverso i canali ufficiali dedicati alla competizione. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione.

Mercoledì 7 gennaio (ore 18.00) si giocherà LKS Commercecon Lodz-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Trasferta in Polonia per le Campionesse d'Europa, che inseguiranno la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea dopo aver battuto lo Zeren Spor Ankara al tie-break e aver regolato Dresda con un secco 3-0. Si preannuncia un confronto di fondamentale importanza per la conquista del primo posto del gruppo D, che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate dovranno passare dai playoff).

