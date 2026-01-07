LKS Commercecon Lodz-Conegliano oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la terza giornata del girone D di Champions League femminile, con LKS Commercecon Lodz e Conegliano in campo. Un incontro importante per gli equilibri del gruppo, che influenzerà le successive strategie delle squadre. Di seguito, orario, programmazione, modalità di visione in TV e streaming, per seguire l’evento in modo semplice e completo.

La terza giornata del girone D di Champions League femminile propone un appuntamento che può già incidere in modo significativo sugli equilibri del raggruppamento. Mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 18:00, alla?ód? Sport Arena, l'?KS Commercecon?ód? ospita la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano in una sfida dal peso specifico elevato nella corsa verso i quarti di finale. Le campionesse d'Italia si presentano in Polonia forti di un avvio europeo senza sbavature. Due vittorie in altrettante gare e zero set concessi raccontano l'efficacia del cammino delle venete, capaci di imporsi con autorità anche lontano dal Palaverde.

