milano tassa di soggiorno raddoppia nel 2026 in vista delle olimpiadi invernali

Milano si prepara alle Olimpiadi e Paralimpiche invernali del 2026 con una novità significativa per i turisti: la tassa di soggiorno raddoppierà. La misura, approvata dalla giunta comunale, entrerà in vigore dal primo gennaio 2026 e interesserà tutte le strutture ricettive della città, con importi differenziati in base alla categoria. Gli hotel a quattro e cinque stelle saranno soggetti a un prelievo massimo di 10 euro a notte, mentre le strutture a tre stelle applicheranno 7,4 euro, le due stelle 5 euro e quelle a una stella 4 euro. Per le sistemazioni extra-alberghiere, la tassa raggiunge 9,5 euro per case vacanza, locazioni brevi e bed&breakfast, 7 euro per le case per ferie e 3 euro per ostelli e strutture all’aria aperta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

