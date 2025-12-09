Festa con 50 candeline per l’Alimentari punto di riferimento del quartiere

Pisa, 9 dicembre 2025 – Ha visto crescere e cambiare Porta a Lucca, mettendo a disposizione dei clienti generi alimentari di qualità e servizi preziosi come la consegna a domicilio, diventando un vero punto di riferimento per l'intero quartiere. Festeggia 50 anni di attività l'Alimentari Lambardi Cini, storico negozio in via Giovanni Pisano n.69 che ha aperto le sue porte nel 1975. Un traguardo che Confcommercio Provincia di Pisa celebra con un riconoscimento consegnato ai titolari dal direttore generale Federico Pieragnoli e dalla presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini. Luciano Savini trova il tartufo bianco dei record: 707 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

