Festa con 50 candeline per l’Alimentari punto di riferimento del quartiere
Pisa, 9 dicembre 2025 – Ha visto crescere e cambiare Porta a Lucca, mettendo a disposizione dei clienti generi alimentari di qualità e servizi preziosi come la consegna a domicilio, diventando un vero punto di riferimento per l'intero quartiere. Festeggia 50 anni di attività l'Alimentari Lambardi Cini, storico negozio in via Giovanni Pisano n.69 che ha aperto le sue porte nel 1975. Un traguardo che Confcommercio Provincia di Pisa celebra con un riconoscimento consegnato ai titolari dal direttore generale Federico Pieragnoli e dalla presidente di Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini. Luciano Savini trova il tartufo bianco dei record: 707 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cento candeline per nonna Caterina: festa grande a Celle di Bulgheria
Nonna Anna spegne 106 candeline: San Cipriano in festa
Quaranta candeline per le Guardie Ecologiche Volontarie: festa speciale alla Burraia
Festa con tanto di candeline per lo storico locale di viale Trento. I titolari: "Noi ci mettiamo davvero tutto il nostro impegno". - facebook.com Vai su Facebook
Festa con 50 candeline per l’Alimentari punto di riferimento del quartiere - Confcommercio Provincia di Pisa celebra l’attività con un riconoscimento consegnato ai titolari ... lanazione.it scrive
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it