Dopo Askatasuna esplode il fronte della speculazione immobiliare | quanto valgono le case in Aurora e Vanchiglia

Nel quartiere tra Aurora e Vanchiglia, le case sono al centro di una battaglia tra chi teme di perdere la propria abitazione e chi invece vede solo un’opportunità di investimento. Dopo anni di attivismo, il fronte di Askatasuna si sgretola e apre la strada alla speculazione immobiliare, portando a un aumento dei prezzi e a un nuovo volto di questa zona di Torino. La gente del quartiere si chiede cosa cambierà per loro nei prossimi mesi.

Nel quadrante tra Aurora e Vanchiglia, dove per quasi trent'anni ha sventolato la bandiera di Askatasuna, oggi convivono due forze opposte: la paura e il profitto. Lo sgombero del centro sociale di corso Regina Margherita 47 ha trasformato il quartiere in un teatro di tensioni, con cortei.

