Vanchiglia ritorna alla normalità dopo lo sgombero di Askatasuna | via le recinzioni ripristinato il tram 3

A Vanchiglia si assiste al graduale ritorno alla normalità dopo lo sgombero di Askatasuna. Le recinzioni sono state rimosse e il tram 3 riprende regolarmente il servizio, segnando la fine di un periodo di tensione e presidio. Dopo settimane di attesa, il quartiere si prepara a riprendere il suo ritmo abituale, con interventi che mirano a ristabilire la quotidianità e la tranquillità degli abitanti.

Dopo lunghe settimane di presidio, si torna lentamente alla normalità nel quartiere Vanchiglia. A distanza di poco meno di un mese dallo sgombero dell'immobile di corso Regina Margherita 47, storica sede del centro sociale Askatasuna, vengono rimosse le recinzioni metalliche per settimane hanno.

