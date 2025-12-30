Ridateci il quartiere | la protesta dei residenti di Vanchiglia dopo lo sgombero di Askatasuna

I residenti di Vanchiglia manifestano preoccupazione e insoddisfazione dopo lo sgombero di Askatasuna. Da settimane, le forze dell’ordine presidiano il quartiere, creando un clima di tensione e incertezza. La protesta si concentra sulla richiesta di riqualificazione e rispetto per il tessuto sociale locale, evidenziando l’importanza di un dialogo tra istituzioni e comunità per trovare soluzioni condivise.

Residenti esasperati da schiamazzi e musica fino all’alba, raccolte 300 firme di protesta - Schiamazzi notturni, musica ad alto volume, assembramenti fino all’alba e giardini pubblici invasi dai rifiuti al mattino. torinoggi.it

“Siamo rimasti isolati, ora basta”. Cresce la protesta dei residenti nel quartiere senza più ponti - Lungo via Alfieri tre infrastrutture sono ancora in attesa del completamento degli interventi strutturali. lanazione.it

"Ridateci il quartiere. Basta militarizzazione”: è lo striscione che apre la manifestazione partita nel pomeriggio da piazza Santa Giulia, a Torino, contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. "Questa è una camminata solidale per riprenderci le strade e il q - facebook.com facebook

Un centinaio di persone in corteo ad Askatasuna: ridateci il quartiere x.com

