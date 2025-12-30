Ridateci il quartiere | la protesta dei residenti di Vanchiglia dopo lo sgombero di Askatasuna
I residenti di Vanchiglia manifestano preoccupazione e insoddisfazione dopo lo sgombero di Askatasuna. Da settimane, le forze dell’ordine presidiano il quartiere, creando un clima di tensione e incertezza. La protesta si concentra sulla richiesta di riqualificazione e rispetto per il tessuto sociale locale, evidenziando l’importanza di un dialogo tra istituzioni e comunità per trovare soluzioni condivise.
Del doman non v'è certezza, a meno che non si abiti in Vanchiglia. Continua notte e giorno il presidio da parte degli agenti delle forze dell'ordine nel quartiere torinese: una schiera di agenti che monitora a vista le vie che circondano l'immobile di corso Regina Margherita 47, storica sede del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
