So chi è l’assassino di Floride | il marito rilancia la pista 27 anni dopo

Dopo 27 anni, il marito di Floride Cesaretti torna a parlare e rilancia la pista che potrebbe portare alla svolta nel suo caso. Con un nome, un cognome e l’indirizzo di un carcere in mano, afferma di sapere chi ha ucciso sua moglie. La sua dichiarazione riaccende l’attenzione sulla vecchia inchiesta e apre nuovi interrogativi sulla verità dietro quella morte ancora avvolta nel mistero.

Urbino, 3 febbraio 20256 – C’è un nome, un cognome e persino un indirizzo certo (quello di un carcere) del presunto killer di Floride Cesaretti. A sostenerlo (cosa già fatta nel 2024 ma solo sul nome) e rilanciarlo in questi giorni è il marito Stellindo Denti, 79enne, che da più di 27 anni cerca l’omicida di sua moglie, Floride Cesaretti, custode del collegio ‘Il Colle’ di Urbino. Già all’inizio di luglio 2024 Stellindo Denti con una intervista al Carlino aveva affermato di avere un’idea sempre più precisa su chi avesse commesso l’atroce delitto. Ora aggiunge un dettaglio non irrilevante: la persona che lui sospetta è in carcere per un altro omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

