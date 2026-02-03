Una donna di 45 anni di Caserta è finita nei guai per aver truffato un uomo di Bolzano. Quest’ultimo aveva versato 500 euro su un sito di ricambi auto, convinto di comprare un motore. In realtà, si trattava di un’offerta falsa. La donna è stata denunciata per truffa online, mentre l’uomo ha perso i soldi senza ricevere nulla in cambio.

Una 45enne residente nella provincia di Caserta è stata denunciata per truffa online dopo che un uomo di Bolzano, alla ricerca di un motore per la propria auto, aveva versato 500 euro a causa di un’offerta fraudolenta su un sito specializzato nella vendita di pezzi di ricambio. L’uomo, entusiasta dell’articolo trovato, ha proceduto all’acquisto senza accorgersi che il venditore era irraggiungibile. Dopo aver confermato il pagamento, il motore non è arrivato. La truffa è stata denunciata ai Carabinieri della stazione di Naturno, che hanno avviato indagini informatiche. Attraverso tali accertamenti, i militari hanno individuato l’autrice della frode: una donna di Caserta, che ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria per il crimine di truffa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne in cerca di lavoro online: truffe e ingenti somme perse in rete

Approfondimenti su Caserta Bolzano

I Carabinieri di Morcone hanno identificato e smantellato una rete di truffe online e telefoniche nel Sannio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caserta Bolzano

Argomenti discussi: Nasce Tetti Rossi, un nuovo spazio di accoglienza e ripartenza per le donne nel cuore di Roma; ISTAT: Occupati e Disoccupati – Dicembre 2025; Milady, una donna libera che si ribella alla volontà maschile; Perché le donne diffidano dell'IA più degli uomini? Uno studio spiega.

Donne in cerca d'amoreL’attrice e autrice Greta Fabiani, ispirandosi ad alcuni testi di Moliere, Alan Ayckbourn, Gloria Kellet ha dato libero sfogo alla sua creatività scrivendo Donne in cerca d’amore. Uno spettacolo ... romatoday.it

Si cerca sempre il contatto ed il colloquio con le donne locali ! Sempre molto disponibili al dialogo. Bella gente ! Experience Egypt - This Is Wonderful Egypt - - facebook.com facebook