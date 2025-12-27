La sirena dei guadagni facili | sgominata rete di truffe online chiusi 30 siti

Un cittadino perde 7mila euro in una truffa, agganciato con la promessa di guadagni facili, e una successiva indagine porta alla chiusura, da parte della polizia di Stato, di 30 siti che proponevano falsi investimenti in criptovaluta. L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi ed è partita. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

