Una donna è stata rapinata nel cuore di Verona. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di un agente di polizia fuori servizio, che si trovava in zona. L’agente è intervenuto subito e ha bloccato un 35enne che aveva appena tentato di derubare la donna. La rapina è stata sventata grazie alla sua prontezza, e l’uomo è stato arrestato per rapina impropria aggravata.

Un arresto per rapina impropria aggravata: questo il bilancio di un episodio avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Verona. Un giovane di ventotto anni è stato fermato da un sovrintendente della Polizia di Stato fuori servizio dopo essere stato inseguito per le vie cittadine in seguito alle grida di una donna che lo accusava di averle sottratto un barattolo metallico. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti. Il ragazzo è stato poi condotto in Questura e sottoposto a misure cautelari, in attesa del giudizio. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando un sovrintendente, libero dal servizio, stava passeggiando con la propria famiglia nel centro di Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna rapinata nel centro di Verona attira un agente con le sue urla, arrestato un 35enne

Approfondimenti su Verona Centro

La polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 55 anni che ieri pomeriggio ha accoltellato un 35enne in via Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Verona Centro

Argomenti discussi: Accoltellata e rapinata titolare di un ristorante in centro; Rapina da incubo in Salento: donna di 36 anni aggredita e molestata. Presi in due, uno ha 17 anni; Rapinano una coppia in strada a Milano, poi chiedono sesso e soldi alla donna per restituire la refurtiva; Emergenza in Bolognina: donna aggredita e poi rapinata. Soccorsa da un passante.

Donna rapinata nel centro di Verona attira un agente con le sue urla, arrestato un 35enneUn giovane di 28 anni è stato arrestato in centro a Verona per rapina impropria aggravata grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio. virgilio.it

Roma, notte di violenza in centro: donne picchiate e rapinate da banditi incappucciatiNon è più solo una questione di degrado, ma di sicurezza violata fin dentro l’uscio di casa. Domenica notte il centro storico della Capitale si è trasformato nel ... ilmessaggero.it

Lo scorso weekend una donna di Manduria è stata aggredita e rapinata mentre era di ritorno a casa: convalidati i due fermi - facebook.com facebook

Donna aggredita e rapinata in strada nella notte a Bologna. Il bandito è scappato con la sua borsa, indagini dei Carabinieri #ANSA x.com