Umbria attira giovani donne nel negozio e le aggredisce | arrestato per violenza sessuale

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Terni ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino straniero di 34 anni, indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di giovani donne. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile su disposizione del gip del Tribunale di Terni, su richiesta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

