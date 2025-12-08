Umbria attira giovani donne nel negozio e le aggredisce | arrestato per violenza sessuale
La polizia di Terni ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino straniero di 34 anni, indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di giovani donne. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile su disposizione del gip del Tribunale di Terni, su richiesta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
