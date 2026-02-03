Donato allo Iov un macchinario per la biopsia liquida

L’istituto oncologico Veneto riceve un nuovo strumento per la diagnosi. L’associazione Piccoli Punti ETS ha donato un macchinario per la biopsia liquida al laboratorio di Biopsia Liquida Integrata del reparto di Immunologia e Diagnostica. Si tratta di un passo avanti per migliorare le analisi e i percorsi di cura dei pazienti oncologici.

Un gesto concreto per sostenere la ricerca oncologica e migliorare i percorsi di diagnosi: l'associazione Piccoli Punti ETS ha donato all'istituto oncologico Veneto un macchinario per la biopsia liquida, destinato al laboratorio di Biopsia Liquida Integrata della UOC Immunologia e Diagnostica.

