Tumori Aiom | Biopsia liquida solo per 1 donna su 10 con cancro seno metastatico
Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia solo 1 donna su 10 con tumore del seno metastatico endocrino-responsivo è stata sottoposta a biopsia liquida. Secondo pazienti e caregiver i vantaggi dell'esame sono che è indolore (58%), non provoca effetti collaterali (61%), presenta costi contenuti (37%) ed è ripetibile nel tempo (41%). Per il 62% le terapie innovative dovrebbero essere rese subito disponibili nel nostro Paese. Per il 29%, invece, queste cure presentano meno controindicazioni rispetto a quelle 'tradizionali'. Tuttavia, il 31% sostiene che non sia possibile cronicizzare le forme di tumore del seno metastatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
