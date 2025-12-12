Cos’è la biopsia liquida e perché il Gemelli sarà hub europeo per la diagnostica molecolare
La biopsia liquida rappresenta una svolta nella diagnosi oncologica, consentendo di analizzare il DNA tumorale circolante nel sangue. Il Policlinico Gemelli diventerà un hub europeo per la diagnostica molecolare, offrendo ai pazienti un test innovativo direttamente in ospedale, eliminando la necessità di inviare campioni all'estero.
Un innovativo test di biopsia liquida a cui i pazienti possono sottoporsi direttamente in ospedale, senza necessità di inviare i campioni ad hub europei o oltre oceano. È il nuovo servizio offerto dall’ospedale Gemelli, che permette di ridurre in maniera significativa i tempi di refertazione e. Romatoday.it
La biopsia liquida permette con un semplice prelievo di sangue di andare a caccia del DNA tumorale - Per ora è ancora fondamentale poter studiare le caratteristiche delle cellule di una lesione tumorale, ad esempio al polmone o al colon, con la classica biopsia. dilei.it
Rivoluzione "biopsia liquida" - È stato da sempre il sogno di tutti i medici oncologi del mondo, quello di fare diagnosi precoce di un tumore maligno con una semplice analisi del sangue, ovvero con un prelievo venoso, una «Biopsia ... Inaugurata al Gemelli la biopsia liquida in house: un significativo passo avanti per la diagnostica e i percorsi terapeutici in oncologia. Grazie alla partnership con Guardant Health, questa tecnologia avanzata permette di eseguire l'innovativo test di biopsia liquida.