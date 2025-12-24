La guardia di finanza dona quasi 800 litri di carburante alla Croce Bianca di Cassina

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 800 litri di carburante sono stati donati dai militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano alla Croce Bianca di Cassina de' Pecchi, per la precisione 793 litri.Si tratta di carburante sequestrato nel corso di recenti attività di polizia giudiziaria. In particolare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

la guardia di finanza dona quasi 800 litri di carburante alla croce bianca di cassina

© Milanotoday.it - La guardia di finanza dona quasi 800 litri di carburante alla Croce Bianca di Cassina

Leggi anche: Cassina de’ Pecchi, la Guardia di Finanza devolve alla Croce Bianca 793 litri di gasolio sequestrati

Leggi anche: Nella fabbrica clandestina di Piacenza oltre 350 litri di gasolio, la Finanza li dona alla Croce Bianca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Francavilla Fontana, Guardia di Finanza dona un sorriso ai bimbi; Como, bancarotta fraudolenta da quasi 3 milioni di euro: tre arresti.

Caserma della Guardia di Finanza. Il Comune dona l’area al Demanio - È partito l’iter che porterà alla costruzione della nuova sede della Guardia di Finanza a Città di Castello. lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.